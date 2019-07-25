جامعة كربلاء تنفذ مشاريع جديدة استعدادا للعام المقبل

2019/07/25 | 09:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت الملاكات الفنية والهندسية في جامعة كربلاء بتنفيذ مشروع استحدثت مختبرات متطورة وقاعات لطلبة الدراسات العليا حسب المواصفات المعتمدة في كلية الهندسة استعداداً لاستقبال العام الدراسي المقبل.وقال رئيس جامعة كربلاء الدكتور باسم خليل السعيدي في تصريح صحفي اطلعت عليه وكالة نون الخبرية "ان الملاكات الفنية والهندسية في الجامعة باشرت بتنفيذ مشروع استحدثت خمسة مختبرات متطورة للكهرباء والإلكترونيك، وثلاث قاعات دراسية حديثة لطلبة الدراسات العليا حسب المواصفات المعتمدة"

واضاف "كما تم إعادة تأهيل الحدائق وزيادة المساحات الخضراء لمقتربات المشروع لتطوير المناخات الاكاديمية ضمن مشروع البنى التحتية، لمواكبة التطورات العالمية والارتقاء بالواقع الأكاديمي".

كما بين رئيس الجامعة ان مشروع المختبرات العلمية الجاري العمل به سيتم انجازه خلال فترة العطلة الصيفة، لتهيئة متطلبات العملية التعليمية والبحثية استعداداً لاستقبال العام الدراسي المقبل.

واردف السعيدي إن مشروع البنى التحتية الذي أطلقته الجامعة يتضمن تطوير الإمكانات المادية والعلمية والخدمية، فضلاً عن تطوير التعليم والافادة من التقنيات الحديثة للارتقاء بالمخرجات التعليمية وفق الأطر العلمية والمعايير العالمية بما ينسجم مع تحقيق رؤى الوزارة في تلبية احتياجات سوق العمل والسير نحو الريادة والمنافسة في المحافل الدولية.

مؤكداً إن المختبرات التي تم استحداثها والعمل بها تهدف الى تدريب الطلبة على كافة الإجراءات العلمية لاكتساب المهارات الهندسية الأساسية في حقلي هندسة الكهرباء والإلكترونيك.

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