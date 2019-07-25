بالصور: مدير صحة النجف يقوم بجولة تفقدية سرية ولكن !

2019/07/25 | 09:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقدم مدير عام دائرة صحة النجف (الدكتور رضوان الكندي) على التنكر بزي عربي في زيارة تفقدية ليلة امس مستشفيات المناذرة والصدر والزهراء لمتابعة سير العمل في هذه المؤسسات والاطلاع ميدانيا على تواجد الخفراء من الملاكات الطبية والفنية والخدمية.وذكر بيان لإعلام صحة محافظة النجف اطلعت وكالة نون الخبرية عليه "امضى مدير عام دائرة صحة النجف الاشرف الدكتور رضوان الكندي ليلة أمس والى اوقات الصباح الاولى متفقدا مستشفيات المناذرة والصدر والزهراء متنكرا بالزي العربي وذلك لمتابعة سير العمل في هذه المؤسسات والاطلاع ميدانيا على تواجد الخفراء من الملاكات الطبية والفنية والخدمية وديمومة تقديم الخدمات في هذه الأوقات المتأخرة"

واضاف البيان ان الكندي وجه اثناء زيارته بمعاقبة ومحاسبة عدد من الكوادر الخافرة غير الملتزمين وغير المتواجدين في خفاراتهم،وشملت زيارته ردهات الطوارئ وصالات الولادة و ردهات الرقود والمختبرات الخافرة والتقى بالمنتسبين واثنى على المجدين

و اوضحت الصور ان خطة الكندي قد بائت بالفشل حينما تعرف عليه الموظفون وتابعت "وكالة نون الخبرية" ردود الافعال على مواقع التواصل الاجتماعي والصفحة الرسمية لإعلام صحة النجف على الفيس بوك، حيث تباينت بين السخرية والاستغراب، كون المدير اصطحب معه مصور اثناء تنكره "بالزي العربي"، خلال زيارته مستشفيات "المناذرة، الصدر والزهراء".

ونبه المعلقون الى ان بعض الموظفين في المستشفيات المذكورة، قاموا بالتقاط صور مع المدير، اثناء جولته (السرية) الذي كان يغطي وجهه ويرتدي ملابس عربية.

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