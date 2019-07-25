English | كوردى

الاعلان عن تنفيذ مشروع لبناء 33 ألف وحدة سكنية ببغداد والمحافظات


الاعلان عن تنفيذ مشروع لبناء 33 ألف وحدة سكنية ببغداد والمحافظات
2019/07/25 | 09:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

الاعلان عن تنفيذ مشروع لبناء 33 ألف وحدة سكنية ببغداد والمحافظات الاخرى

يتبع ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الاعلان عن تنفيذ مشروع لبناء 33 ألف وحدة سكنية ببغداد والمحافظات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الاعلان عن تنفيذ مشروع لبناء 33 ألف وحدة سكنية ببغداد والمحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).

كامل التفاصيل في: بغداد اليوم ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا