2019/07/25 | 09:21

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الاعلان عن تنفيذ مشروع لبناء 33 ألف وحدة سكنية ببغداد والمحافظات الاخرى

يتبع ......





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