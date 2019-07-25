2019/07/25 | 09:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس بيع حذاء نادر من إنتاج نايكي صممه مؤسس عملاق الملابس الرياضية، بمبلغ قياسي بلغ 437,500 دولار.وكان هذا الحذاء الأخير في مزاد لبيع 100 حذاء رياضي من إنتاج شركات مختلفة، من بينها أديداس وأير جوردانز.وكان من المتوقع أن يباع الحذاء، الذي أنتج عام 1972، مقابل 160 ألف دولار.لكن مقتني الأحذية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بيع حذاء نادر من إنتاج نايكي بمئات الآلاف من الدولارات وكالة خطوة برس.

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