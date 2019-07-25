ﻣﻮﻋﺪ امتحانات الدور الثاني للكليات والمعاهد

2019/07/25 | 09:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس ﺣﺪدت وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ، اليوم الخميس، اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻳﻠﻮل المقبل، ﻣﻮﻋﺪا ﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﺪور الثاني للعام الدراسي 2018-2019 في الكليات والمعاهد اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻻﻫﻠﻴﺔ ﺑﺒﻐﺪاد والمحافظات.وﻗﺎل مصدر لصحيفة الصباح الرسمية، ان الوزارة “ﺣﺪدت اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ اﻳﻠﻮل المقبل، ﻣﻮﻋﺪا ﻟــﺒــﺪء اﻣــﺘــﺤــﺎﻧــﺎت اﻟـــــﺪور اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ ﻓـــﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﺒﻼد اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻻﻫﻠﻴﺔ وﺿﻤﻦ

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