2019/07/25 | 09:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مكتب إعلام وزارة النقل لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النيابية ،استضافت يوم الاربعاء , وزير النقل المهندس عبد الله لعيبي وذلك برئاسة رئيس السن د.محمد علي زيني وبحضور أعضاء اللجنة لمناقشة البرنامج الحكومي والجزء المتعلق بالوزارة.وقدم السيد الوزير شرحاً وافياً عن عمل الوزارة والبرنامج الحكومي لها وما تم انجازه من مشاريع …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير النقل بضيافة لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي النيابية النعيم نيوز.

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