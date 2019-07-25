المياحي: اميركا قد تعاقب العراق اذا ادين الفلاحي بالتآمر

2019/07/25 | 09:40

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بغداد:سومر نيوز

بين النائب عن تحالف البناء عبد الامير المياحي، الخميس، ان الجانب الاميركي قد يجعل قضية الفلاحي دولية وي...

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