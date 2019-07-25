قائممقام سنجار يروي تفاصيل الهجوم على القضاء واستشهاد مقاتل خاض 50 معركة

2019/07/25 | 09:40

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بغداد:سومر نيوز

روى قائممقام سنجار، محما خليل علي اغا، الخميس، تفاصيل هجوم تنظيم داعش شن على جبل سنجار واستشهاد احد الم...

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