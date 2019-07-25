بالوثيقة.. تكليف اللواء عماد الدليمي بتمشية وكالة شؤون الشرطة

2019/07/25 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز / بغداد … أصدرت وزارة الداخلية امرا إداريا بتكليف اللواء عماد الدليمي بتمشية وكالة شؤون الشرطة.واكدت الوثيقة موافقة وزير الداخلية على تكليف اللواء عماد محمد محمود تسلم مهام وكيل وكالة شرن الشرطة لحين تسميته اصوليا.

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