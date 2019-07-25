نائب: استمرار المالية بأرسال الاموال لكردستان خرق لقانون الموازنة الاتحادية

2019/07/25 | 09:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الاتجاه برس

اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي، اليوم الخميس، على ان اصرار وزير المالية فؤاد معصوم بارسال الاموال الى أقليم كردستان مخالفة قانونية صريحة بسبب عدم ارسال الاقليم النفط والواردات الاخرى الى الحكومة الاتحادية حتى يتم ارسال الموازنة للاقليم ،موضحا ان مجلس النواب صوت على موازنة العام الحالي التي نصت على ان يتم ارسال ٢٥٠ الف برميل يوميا من النفط الى الحكومة الاتحادية حتى يتم ارسال حصة الاقليم من الموازنة ولكن حكومة كردستان لم ترسل برميل نفط واحد ووزير المالية يرسل الاموال للاقليم .

وقال النائب منصور البعيجي في بيان صحفي حصلت عليه "الاتجاه برس"، ان "وزير المالية يتصرف بطريقة قومية وهو يعمل لاقليم كردستان وليس للعراق باعتباره وزير بالحكومة الاتحادية وهذا الامر واضح للجميع من خلال اصراره على ارسال الاموال بالرغم من عدم التزام حكومة كردستان بارسال النفط والواردات الاخرى كما نصت عليه الموازنة الاتحادية لهذا العام "

واضاف البعيجي اننا في مجلس النواب العراقي لسنا ضد شعبنا في اقليم كردستان ولانرغب بقطع رواتبهم ولكن حكومة الاقليم هي من تعمل على ذلك من خلال تصدير نفط الاقليم بعيدا عن الحكومة الاتحادية وتذهب الاموال الى المنتفعين بحكومة الاقليم "

بالتالي اننا لايمكن ان نسمح بنهب ثروات محافظتنا بالجنوب من خلال ارسالها الى الاقليم والاخير لم يسلم وارداته لذلك على رئيس الوزراء ان يتدخل بصورة مباشرة ويحافظ على ثروات المحافظات الاخرى التي تنهب امام الجميع ولم يحرك ساكنا".

KKK

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