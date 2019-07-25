2019/07/25 | 09:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفل الفنان أحمد عز بعيد ميلاده، والذي يصادف ذكرى 23 يوليو/تموز بطريقة مختلفة.وظهر عز برفقة عدد من أصدقائه والذين فاجأوه بقالب من التورتة عليه صورته من فيلمه الأخير الممر وهو يرتدي ملابس الجيش المصري.يذكر أن فيلم (الممر) بطولة كل من أحمد عز، وأحمد رزق، وإياد نصار، وأحمد فلوكس، ومحمد فراج، وأحمد صلاح حسني، ومحمد الشرنوبي، وهند صبري،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أحمد عز يحتفل بعيد ميلاده الـ48 وكالة صدى الاعلام للانباء.

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