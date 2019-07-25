2019/07/25 | 09:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقل المكتب الإعلامي في هيئة المنافذ الحدودية ماأكده السيد رئيس الهيئة الدكتور كاظم العقابي بأنه تم الاتفاق مع الجانب السعودي على أهمية أتمتة الإجراءات الكمركية بين البلدين في التبادلات التجارية في منفذ عرعر الحدودي.جاء ذلك ضمن الاجتماعات الثنائية والتنسيقبة والتي تجري أعمالها في المملكة العربية السعودية وترأس الدكتور العقابي وفد العراق التفاوضي في اجتماع …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المنافذ الحدودية تؤكد أتمتة الإجراءات الجمركية مع الجانب السعودي في منفذ عرعر الحدودي.



النعيم نيوز.

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