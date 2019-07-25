القوات العراقية تطيح بـ

2019/07/25 | 09:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت شرطة محافظة النجف يوم الخميس عن إلقاء القبض على احد عناصر تنظيم داعش الذي اشترك في هجمات مسلحة بمناطق مختلفة من العراق.

وقالت الشرطة في بيان اليوم، ان "خلية الصقور الاستخبارية تمكنت في عملية نوعية من القاء القبض على الإرهابي بدر فارس مطلك الزكروطي".

واضاف البيان ان "العمليات الإرهابية التي شارك بها (الزكروطي) وهي: حادث مطعم فدك في الناصرية، وحادث مطعم جنة الفوكهه في كربلاء في حي الموظفين، وحادث الانتحاريين عين التمر في٢٨ اب ٢٠١٦ و٢٠١٦/١١/٤، والعجلة التي استهدفت في سيطرة الآثار، حادث محطة خماس الإيرانيين، السيارتان في معمل السمنت (جيب شيروكي ، جيمسي)" .

وتابع البيان أن الزركوطي عمل ضمن ولاية الجنوب وولاية الانبار

وقام بمهام نقل الانتحاريين والعجلات كانت احدى العمليات المهمة الخاصة بنقل الانتحاريين والعجلة لاندكروز اللون اسود للنجف الى ناحية القادسية في محافظة النجف.

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