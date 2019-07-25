مدير عام توزيع كهرباء الجنوب ” يعلن خلال زيارته إلى محافظة ذي قار عن قرب محطة الأهوار في سوق الشيوخ

2019/07/25 | 09:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير عام الشركة العامة لتوزيع الجنوب لعام توزيع كهرباء الجنوب المهندس ،”نشأت كاظم ياسين” عن قرب دخول محطة الأهوار الثانوية ( ٣٣ / ١١ ك.ف ) للعمل في قضاء سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار ، مبينا ، بان المحطة انفذت من قبل فرع توزيع كهرباء ذي قار أحد فروع الشركة العامة مؤخرا ضمن المشاريع […]

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