ريال مدريد يتصارع مع الوقت من اجل بوجبا

2019/07/25 | 09:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحف اسبانية أن ريال مدريد لا يملك الكثير من الوقت لحسم صفقة بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية الحالية.وكان بوجبا قد صرح بشكل علني أنه يرغب في خوض تجربة جديدة خارج ملعب أولد ترافورد كما ألمح لرغبته باللعب في ريال مدريد وتحت قيادة زين الدين زيدان تحديداً.وأوضحت الصحف […]

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