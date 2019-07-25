2019/07/25 | 09:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - النجف

اعلنت شرطة النجف ، الخميس 25 تموز 2019، الاطاحة بارهابي شارك بتنفيذ تفجيرات وهجمات راح ضحيتها المئات في مدن جنوب العراق.

وقال قيادة شرطة النجف في بيان ان "خلية الصقور الاستخبارية تمكنت في عملية نوعية من القاء القبض على الإرهابي بدر فارس مطلك الزكروطي المشارك بتنفيذ الهجمات التالية:1- حادث مطعم فدك في الناصرية .2- حادث مطعم جنة الفوكهة كربلاء في حي الموظفين .3- حادث الانتحاريين في عين التمر بكربلاء في28 اب 2016.4- العجلة التي استهدفت سيطرة الآثار في بابل.5- حادث محطة غماس على الزوار الايرانيين.6- انفجار عجلتين مفخختين في معمل السمنت (جيب شيروكي ، جيمسي) بالنجف.وتابعت ان "الزركوطي عمل ضمن ولاية الجنوب وولاية الانبار وقام بمهام نقل الانتحاريين والعجلات ومن بينها العجلة التي انفجرت في حي القادسية بالنجف".

بغداد اليوم _ ديالى

افاد مصدر أمني، الخميس (25 تموز 2019)، بمقتل احد عناصر الحشد الشعبي، بهجوم لتنظيم داعش شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "احد عناصر الحشد الشعبي، قتل بهجوم شنه داعش على نقطة مرابطة أمنية في اطراف خا

بغداد اليوم- بغداد

رأى عضو اللجنة الامنية في مجلس محافظة بغداد، سعد المطلبي، الاربعاء 24 تموز 2019، أن عمليات ارادة النصر العسكرية التي تجري الان في الطارمية ومناطق حزام بغداد، لن تقضي على الارهاب هناك، مبينا أن تلك المناطق بحاجة الى جهود اك

بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر أمني رفيع في محافظة ديالى، الاربعاء 24 تموز 2019، عن عملية جريئة ومعقدة اسهمت في كشف هوية ثلاثة من افراد خلية نائمة مرتبطة بتنظيم داعش قرب بعقوبة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الاجهزة الاستخبارية في

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الاطاحة بـ ’’الزركوطي’’ .. نقل انتحاريين وعجلات مفخخة اوقعت المئات من الضحايا بمدن الجنوب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الاطاحة بـ ’’الزركوطي’’ .. نقل انتحاريين وعجلات مفخخة اوقعت المئات من الضحايا بمدن الجنوب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).