أسعار الذهب تهبط بفعل ارتفاع الدولار وجني الأرباح

2019/07/25 | 10:00

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هبطت أسعار الذهب يوم الخميس في الوقت الذي يحوم فيه الدولار قرب أعلى مستوى في عدة أسابيع، بينما باع بعض المستثمرين المعدن الأصفر لجني الأرباح

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