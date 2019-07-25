وصول وفد رفيع المستوى من بغداد الى اربيل

2019/07/25 | 10:01

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وصل وفد رفيع المستوى من الحكومة الاتحادية مساء الاربعاء الى اربيل

لبحث القضايا العالقة بين بغداد واقليم كردستان.

وافاد مصدر مطلع، بان الوفد يضم كل من وزير المالية فؤاد حسين،

ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، ووزير النفط ثامر الغضبان،

ومدير مكتب رئيس الوزراء، ابو جهاد الهاشمي.

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