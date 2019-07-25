“بالوثيقة”.. تعرف على التسهيلات التي تمنحها الاردن لدخول المرضى العراقيين

2019/07/25 | 10:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اصدرت وزارة الداخلية الاردنية، حزمة من التعليمات الجديدة لمنح سمات الدخول للمرضى العراقيين، حيث بإمكان المريض التقديم للحصول على سمة الدخول الى الأردن .وذلك من خلال مكتب الملحقية الصحية أو من خلال المستشفيات التي يرغب تلقي العلاج بها بشكل مجاني او برسوم رمزية.

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