“بالوثيقة”.. الداخلية تنهي مهام وكيلها لشؤون الشرطة

2019/07/25 | 10:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اقدمت وزارة الداخلية على انهاء مهام، وكيل الوزارة لشؤون الشرطة واحالته الى التقاعد، وذلك وفقاً لكتاب رسمي صادر من الوكيل الاقدم للوزارة عقيل الخزعلي حصلت عليه “يس عراق”.

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