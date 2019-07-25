2019/07/25 | 10:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دنيا الناستوفي، فجر اليوم الخميس، الفنان المصري فاروق الفيشاوي، عن عمر ناهز 68 عاماً، قضى السنوات الأخيرة منها تحت علاج مكثف من مرض السرطان.

ورغم المرض، صدم خبر الرحيل محبي وجمهور وزملاء الفيشاوي، خصوصاً هؤلاء الذين بقوا متفائلين حتى بعد تدهور حالته الصحية في الأيام القليلة الماضية، لكن المرض غلب الفيشاوي فتوفي تاركاً خلفه أرشيفاً كبيراً من الأعمال الفنية.

ينتمي الفيشاوي إلى أسرة بسيطة من محافظة المنوفية، وكان دوماً يصف نفسه أنه منقسم إلى نصفين فلاح وصعيدي.



فمسقط رأس والده ووالدته في المنوفية بينما وُلد ونشأ في بني مزار في محافظة المنيا، لذا فهو مختلط العادات والتقاليد ويحترم كليهما، كما كان يقول.

لم يدرس الفنان الراحل التمثيل في بدايته بل كان ملتحقاً بقسم اللغات الشرقية، في كلية الآداب، في جامعة عين شمس.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

1

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة الفنان المصري فاروق الفيشاوي عن عمر ناهز 68 عاماً) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة الفنان المصري فاروق الفيشاوي عن عمر ناهز 68 عاماً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).