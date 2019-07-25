التعليم تحدد موعد امتحانات الدور الثاني للكليات والمعاهد الحكومية والأهلية

2019/07/25 | 10:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

حددت وزارة التعليم العالي، موعد امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي (2018 – 2019) في الكليات والمعاهد الحكومية والاهلية ببغداد والمحافظات.

وذكرت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تم تحديد الثاني من شهر ايلول المقبل، موعدا لبدء امتحانات الدور الثاني في جميع جامعات البلاد الحكومية والاهلية وضمن الدراستين الصباحية والمسائية للعام الدراسي (2018 – 2019)”.

وأوضح البيان، ان “الوزارة اكملت جميع استعداداتها من اجل اجراء الامتحانات، حيث تمثلت الاجراءات في توفير التيار الكهربائي للقاعات الامتحانية بالتنسيق مع مديريات التوزيع المختصة في وزارة الكهرباء، علاوة على توفير مياه الشرب للطلبة، الى جانب قيام عمادات الكليات ورؤساء الاقسام بوضع اكثر من نموذج للاسئلة الخاصة بالمادة الامتحانية، من اجل ان يقرر عميد الكلية بالتنسيق مع استاذ المادة اختيار احد النماذج صبيحة يوم الامتحان، بما يضمن عدم تسرب الاسئلة قبل موعد الامتحان”.

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