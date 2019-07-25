شرطة النجف تعتقل ” الزكروطي” منفذ الهجمات الإرهابية بمحافظات الجنوب

2019/07/25 | 10:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز / بغداد … اعلنت شرطة محافظة النجف، اليوم الخميس،اعتقال احد عناصر داعش( الزكروطي) منفذ الهجمات الإرهابية بمحافظات الجنوب.وقالت الشرطة في بيان تلقت /بدر نيوز/، نسخة منه، ان “خلية الصقور الاستخبارية تمكنت في عملية نوعية من القاء القبض على الإرهابي بدر فارس مطلك الزكروطي”.واضافت، ان “العمليات الإرهابية التي شارك بها (الزكروطي) حادث مطعم فدك […]

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