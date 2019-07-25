2019/07/25 | 10:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- درست البعثة العلمية البولندية اللتوانية آثار غابة غمرتها مياه بحر البلطيق منذ 10 آلاف عام.وذلك بالقرب من مدينة كلابيدا اللتوانية.وجاء في مقال نشرته مجلة Science in Poland العلمية البولندية أن العلماء يعتبرون أن الغابة كانت كثيفة واختفت تحت الماء في آخر المرحلة الجليدية حين بدأ يتشكل بحر البلطيق نتيجة انسحاب الدرع الجليدية نحو

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العثور على عالم مفقود في قاع بحر البلطيق وكالة صدى الاعلام للانباء.

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