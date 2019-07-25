بالصور .. وفد من الحكومة الاتحادية يزور اربيل لبحث ملف النفط والموازنة والمادة 140

2019/07/25 | 10:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز / بغداد … وصل وفد من الحكومة الاتحادية ,مساء الاربعاء ,الى مدينة اربيل ، ومن المقرر ان يجتمع الوفد بمسؤولين بارزين في اقليم كردستان لبحث ملف النفط والموازنة والمادة 140 والمشاكل العالقة.ويتكون الوفد من وزيري المالية والنفط ومستشار مجلس الامن وممثل رئيس الوزراء وعدد من المستشارين ومسؤولين اخرين في الحكومة الاتحادية.وقال مصدر بارز […]

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