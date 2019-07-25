2019/07/25 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أطعم حراس حديقة الحيوان في بلجيكا النمور دجاجا في مكعبات ثلج ضخمة يوم الأربعاء في الوقت الذي يشهد فيه شمال أوروبا درجات حرارة قياسية خلال موجة حارة أخرى يعتقد خبراء المناخ أنها قد تتكرر.كلب يشرب مياه من نافورة خلال درجات الحرارة المرتفعة في بروكسل يوم الأربعاء.تصوير: ايف هيرمان –

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع قياسي في درجات الحرارة يلفح أوروبا وكالة خطوة برس.

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