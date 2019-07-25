2019/07/25 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، ثلاثة قرارات للكونغرس بوقف صفقات بيع أسلحة تقدر بمليارات الدولارات إلى حلفاء للولايات المتحدة تشمل السعودية والإمارات.وقال ترامب في رسالة إلى مجلس الشيوخ يبرر فيها استخدامه الفيتو الرئاسي، إن “هذه القرارات تضعف القدرة التنافسية للولايات المتحدة على الصعيد الدولي وتضر بالعلاقات الهامة التي نتشاركها مع حلفائنا وشركائنا”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ترامب يستخدم الفيتو ضد قرارات وقف مبيعات أسلحة إلى السعودية والإمارات النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يستخدم الفيتو ضد قرارات وقف مبيعات أسلحة إلى السعودية والإمارات) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يستخدم الفيتو ضد قرارات وقف مبيعات أسلحة إلى السعودية والإمارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).