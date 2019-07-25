الكهرباء تغيب عن نينوى لمدة 10 ايام جراء توقف اهم مصدر لتوليد الطاقة

2019/07/25 | 10:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى: يس عراق اعلن مدير توزيع كهرباء مركز نينوى احمد امجد محمد علي ،اليوم الخميس، عن حدوث قطع مبرمج في كهرباء المحافظة خلال الـ10 ايام المقبلة.وقال علي في حديث لـ”يس عراق”، إنه “سوف يتم اطفاء محطات سد الموصل لمدة عشرة ايام لوجود اعمال صيانة على بوابات السد الامر الذي سيؤدي الى فقدان اكثر من […]

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