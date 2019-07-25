في ميسان.. ضبط منتسب متلبس بانتحال صفة ضابط ابتز طبيبة بـ6 آلاف دولار

2019/07/25 | 10:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، الخميس، من ضبط أحد منتسبي مديرية شرطة محافظة ميسان متلبساً بابتزاز طبيبة بمبلغ 6000 دولار بانتحاله صفة ضابط في مديرية مكافحة الجريمة المنظمة.وتمت العملية على “خلفية ورود شكوى ومعلومات لمكتب المفتش العام في محافظة ميسان تفيد بقيام أحد منتسبي شرطة ميسان بانتحال صفة ضابط في مديرية مكافحة الجريمة […]

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