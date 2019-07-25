النفط يهبط رغم تراجع كبير في المخزونات الأميركية

2019/07/25 | 10:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت أسعار النفط واحدا بالمئة، لتفشل في استقاء دعم دائم من انخفاض كبير في مخزونات الخام الأميركية مع تخوف المستثمرين بشأن الطلب العالمي على النفط.وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 65 سنتا بما يعادل واحدا بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 63.18 دولار للبرميل، في حين نزلت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 89 سنتا أو […]

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