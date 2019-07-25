صدمة أسينسيو تربك مخطط ريال مدريد

2019/07/25 | 10:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، صدمة قوية بإصابة ماركو أسينسيو بقطع في الرباط الصليبي الداخلي والغضروف الهلالي الخارجي بالركبة اليسرى خلال مباراة آرسنال.وجاءت هذه الإصابة لتحدث هزة كبيرة داخل أركان النادي الملكي، وأربكت حساباته خلال الميركاتو الصيفي الحالي.وأثناء خروج أسينسيو من الملعب على محفة، لم ترتسم ملامح الألم فقط على […]

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