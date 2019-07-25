بينهم ابرز اثنين في تأريخ الكرة العراقية.. مبارة تجمع نجوم المنتخب في بغداد

2019/07/25 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اعلن محافظ بغداد فلاح الجزائري ،اليوم الخميس، الاتفاق على اقامة مباراة النجوم في يوم الاثنين المقبل التاسع والعشرين من تموز الجاري بملعب الشعب بين نجوم منتخبنا الوطني الفائز بكأس اسيا ٢٠٠٧ ونجوم منتخب بغداد.وقال الجزائري خلال مؤتمر صحفي مشترك جمعه مع النجمين احمد راضي ويونس محمود أقيم في ديوان محافظة بغداد […]

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