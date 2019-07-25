2019/07/25 | 10:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الاعمار والاسكان، الخميس، عن تنفيذ مشروع لبناء 33 ألف وحدة سكنية ببغداد والمحافظات باعتماد المدن السكنية.وقال وكيل الوزارة لشؤون الاسكان جابر الحساني في حوار مع صحيفة “الصباح” واطلع عليه المركز الخبري الوطني إن وزارته “وضمن البرنامج الحكومي لرئاسة الوزراء المتضمن توفير سكن ملائم لكل مواطن، تسعى لتوفير السكن […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاعمار تعلن تنفيذ 33 ألف وحدة سكنية في بغداد والمحافظات المركز الخبري الوطني.

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