2019/07/25 | 10:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق ذكرت صحيفة “ناشينال إنترست”، أن #الحرب #الأمريكية على #إيران يمكن أن تؤدي إلى مقتل عدد لا يحصى من #الأمريكيين، وأنها ستكون #فظيعة وتقود إلى كابوس طويل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماذا ستخسر أميركا في حربها على إيران؟) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماذا ستخسر أميركا في حربها على إيران؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).