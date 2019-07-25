وفد اتحادي يصل اربيل بعد أيام من زيارة آخر إقليمي لبغداد

2019/07/25 | 10:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- وصل وفد رفيع من الحكومة الاتحادية الى اربيل لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين في بغداد تمهيداً لإيجاد ارضية تهدف لحسم الخلافات العالقة بين الجانبين.

وهذه اول زيارة رسمية يجريها وفد اتحادي منذ تشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم.

وبعد انتخاب الحكومة الإقليمية في اقل من اسبوع، اجرى رئيسها مسرور بارزاني زيارة الى بغداد والتقى خلالها برئيس الوزراء عادل عبد المهدي وبرئيس البلاد برهم صالح ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

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وضم الوفد، الذي وصل الى اربيل مبكراً عبر مطارها الدولي، كلاً من وزيري النفط ثامر الغضبان والمالية فؤاد حسين فضلاً عن مستشار الأمن الوطني فالح الفياض ومدير مكتب رئيس الوزراء محمد الهاشمي.

وقال مصدر سياسي مطلع لكوردستان 24 إن الزيارة تأتي لتبادل "حسن النوايا" بين اربيل وبغداد، مشيراً الى أن زيارات اخرى ستعقب ذلك.

وكان رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني قد وصف زيارته التي أجراها الى بغداد بالايجابية، وأشار الى انه لمس تفهماً لدى بغداد لحسم الخلافات كافة.

وقال المصدر إن الوفد سيبحث مع مسؤولي حكومة الاقليم ملف النفط، وهو أحد اكثر القضايا خلافاً بين الحكومتين طوال السنوات الماضية.

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وكرر المصدر ما قاله عبد المهدي مؤخراً من أن قانون الموازنة العراقية يلزم اقليم كوردستان بتسليم 250 الف برميل نفط الى الدولة العراقية.

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ووضعت حكومة اقليم كوردستان برنامج عمل يهدف - من بين قضايا اخرى - الى بناء علاقة بناء وراسخة مع بغداد بما يضمن حقوق الجانبين.





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