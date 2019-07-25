إطلاق حملة للتعريف بآثار بابل بكل اللغات الحية في العالم

2019/07/25 | 10:23

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بغداد اليوم- بغداد

أطلقت دار نشر وترجمة عراقية، حملة للتعريف بآثار مدينة بابل التاريخية بجميع اللغات الحية في العالم....





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