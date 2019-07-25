صحيفة سعودية تتحدث عن احتمالية تفكك سائرون

2019/07/25 | 10:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رأت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، الخميس، ان اعتراض الحزب الشيوعي على تعديل قانون الانتخابات المحلية الأخير مؤشر على احتمالية تفكك تحالف سائرون.وقالت الصحيفة في تقرير لها اطلعت عليه /المعلومة/، إنه “في مؤشر إلى احتمال تفكك تحالف اليسار العراقي والتيار الصدري في تحالف «سائرون» جراء التصويت على التعديل الجديد لقانون الانتخابات هاجم القيادي في […]

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