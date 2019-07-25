مليار دولار عائدات نادي برشلونة في الموسم

2019/07/25 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

كشف عن النتائج المالية التي حققها برشلونة في موسم 2018 و2019، حيث استمرت العائدات في الارتفاع.

وبلغت عائدات "البارسا" 990 مليون يورو للعام

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