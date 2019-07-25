2019/07/25 | 10:32

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اليمن : مقتل 6 جنود سعوديين بمواجهات مع الجيش اليمني في منطقة الحد الجنوبي

الخميس

25

تموز

2019 :

10:24 am

25

اليمن : مقتل 6 جنود سعوديين بمواجهات مع الجيش اليمني في منطقة الحد

الجنوبي

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