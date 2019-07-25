2019/07/25 | 10:32

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اعتراف صهيوني خطير..



جنود الاحتلال يتحولون الى جواسيس داخل قواعدهم !

الخميس

25

تموز

2019 :

10:17 am

27

الاعلام الصهيوني يكشف النقاب عن تحول عدد من جنود جيش

الاحتلال الإسرائيلي إلى جواسيس ومخبرين داخل قواعدهم ووحداتهم

العسكرية لصالح جهات آخرى.

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