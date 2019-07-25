العزاوي يوضح اهم ميزات تعديل قانون الانتخابات الجديد: هكذا سيخدم المواطنين المقاطعين والمشاركين معا

2019/07/25 | 10:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداوضح رئيس كتلة العقد الوطني النائب رشيد العزاوي، اليوم الاربعاء، ان تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات غير المرتبطة بإقليم الذي اقره مجلس النواب مؤخرا فيه مميزات جيدة وتخدم المواطنين المقاطعين للعملية الانتخابية ويجعل مقاطعتهم فاعلة وايضا المواطنين المشاركين ستكون مشاركتهم فاعلة.

وفصل العزاوي في حديث لموقع “النور نيوز” ان “المادة رقم 5 أولا: حددت اوصاف الناخب العراقي الذي يحق له الانتخاب ومنها انه يمتلك بطاقة الناخب المحدثة “البايومترية” ثم تؤكد الفقرة: ان التصويت سيكون حصرا بالبطاقة الجديدة “البايومترية” في المحافضات الا في حالة ان لا تصل نسبة التحديث في المحافظة الى 75% فيجوز في هذه الحالة “فقط” استخدام البطاقة الإلكترونية القديمة” معقبا بالقول “التي للاسف تحتوي على عيب قاتل يتيح التلاعب ويمكن تمرير التزوير من خلالها”.

وتابع “في المقابل فأن البطاقة الجديدة “البايومترية” لا يمكن التلاعب بها وتحفظ صوت المواطن المشارك وحتى المواطن غير الراغب بالمشاركة ستكون مقاطعته محفوظة وفاعلة حيث لايمكن لاي جهة ان تنتخب بدل عنه مادام انه يمتلك بطاقة محدثة، فلذلك على الموطنين جميعا المشاركين وغير المشاركين ان يحدثوا بطاقاتهم ليعبروا عن رأيهم دون تدخل من اي جهة”.

وحث العزاوي “المواطنين الذين ينون مقاطعة الانتخابات المقبلة ان يسارعوا الى تحديث بياناتهم واستلام بطاقاتهم “البايومترية” كي يحافظوا على اصواتهم التي لا يريدون ان يعطوها لاحد فيكون بذلك حافظ على رأيه السياسي بالمقاطعة الذي اتخذه ضد العملية السياسية” مشددا ان “عملية تحديث البطاقة البايومترية ليست عملية مشاركة في الانتخابات وانما هي عملية من تجري للمحافظة على صوت المواطن ورأيه سواء كان مشارك ام غير مشارك”.

وكشف العزاوي ان “القانون الجديد ألزم كل المواطنين على امتلاك البطاقة البايومترية من خلال المادة 48، والتي تلزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وشبه الرسمية بألزام موظفيها بتحديث واستلام البطاقة الجديدة “البايومترية” طويلة الامد” مشيرا الى ان “التعليمات ستصدر بعد فترة ان المواطن الذي ياخذ اعانة من الدولة او راتب وحتى الراتب التقاعدي لن يستلمه الا بعد ان يحدث واستلام بطاقته البايومترية”.

وتابع العزاوي ان “المادة ثامنا: اكدت بان البطاقة “البايومترية” ستعتمد كوثيقة رسمية تضاف الى المستمسكات الاربعة المعروفة التي المواطن ابرازها عند مراجعة دوائر الدولة في معاملة حكومية”.

وبين ان “القانون ألزم مفوضية الانتخابات بان يكون الموظف على الملاك الدائم هو الموظف يوم الانتخابات وليس الموظف بعقد او بأجر يومي او غير موظف وذلك لامكانية معاقبته اذا ساعد بالتلاعب او ظهر في المكان المشرف عليه سواء مركز او محطة انتخابية تلاعب فعند اذن يتم معاقبته وفق قانون انضباط موظفي الدولة”.

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