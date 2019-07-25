القضاء يعلن انطلاق خدمة عقد الزواج الالكتروني في جميع محاكم بغداد

2019/07/25 | 10:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أعلن مجلس القضاء الاعلى اليوم الخميس عن انطلاق خدمة عقد الزواج الالكتروني في جميع محاكم الاحوال الشخصية التابعة لرئاستي محاكم استئناف الرصافة والكرخ الاتحاديتين، فيما اوضح ان نهاية العام الحالي ستشهد انطلاق الخدمة في عموم محاكم البلاد.وذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى تلقت “خطوة برس” نسخة منه

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