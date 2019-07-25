2019/07/25 | 10:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الجهاز الفني لفريق الكهرباء بكرة القدم عن غياب اثنين من لاعبيه في مباراته امام الزوراء بنهائي بطولة كاس العراق الذي سيحتضنها ملعب الشعب الدولي في تمام الساعة السابعة من مساء يوم غد الجمعة .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء يفتقد لاثنين من لاعبيه امام الزوراء في نهائي الكاس ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكهرباء يفتقد لاثنين من لاعبيه امام الزوراء في نهائي الكاس ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).