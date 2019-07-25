التعليم تعلن موعد امتحانات الدور الثاني

2019/07/25 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الثاني من ايلول المقبل، موعدا لامتحانات الدور الثاني للعام الدراسي (2018 – 2019) في الكليات والمعاهد الحكومية والاهلية ببغداد ومحافظات البلاد.وقال مصدر مسؤول في الوزارة بتصريح خاص ادلى به لصحيفة “الصباح”، الرسمية، إن “وزارته حددت الثاني من شهر ايلول المقبل، موعدا لبدء امتحانات الدور الثاني في جميع جامعات […]

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