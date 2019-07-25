سلام الشمري : البرلمان قد يعقد جلسة خلال الاسبوع المقبل

2019/07/25 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري ان البرلمان قد يعقد جلسة خلال الاسبوع المقبل ، قبل بدء العطلة التشريعية الخميس المقبل.وقال الشمري في تصريح له :” ان اهم ماتم خلال الفترة الماضية اقرار قانون التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والتوافق على ارجاء قانون الخدمة الاتحادية الى الفصل التشريعي المقبل”.وبخصوص قانون […]

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