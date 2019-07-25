2019/07/25 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني NNC أكد النائب عن تيار الحكمة المعارض محمود ملا طلال، أنهم ينتظرون مخرجات حقيقية في نتائج المجلس الاعلى لمكافحة الفساد في البلاد.وقال طلال في حديث متلفز لـ”قناة دجلة” إنه “مازالت هناك ملفات فساد اخرى في الحكومة”، مبيناً أنهم “ينتظرون اجراءات رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي”.وأشار إلى أن “كشف الذمم […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحكمة المعارض: الذمم المالية حبر على ورق وسنستجوب “الفاسدين” قريباً المركز الخبري الوطني.

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