الحكمة المعارض: الذمم المالية حبر على ورق وسنستجوب

2019/07/25 | 10:44

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بعداد:سومر نيوز

أكد النائب عن تيار الحكمة المعارض محمود ملا طلال، أنهم ينتظرون مخرجات حقيقية في نتائج المجلس الاعلى لمك...

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