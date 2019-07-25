نائب: التعديل الجديد لقانون الانتخابات افضل بكثير من سابقه

2019/07/25 | 10:44

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بغداد:سومر نيوز

رأى عضو اللجنة القانونية النيابية صائب خدر، الخميس، أن التعديل الجديد لقانون الانتخابات المحلية أفض...

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