مجلس نينوى يتحرك لاستجواب المحافظ بدعم من نواب بغداد

2019/07/25 | 10:44

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بغداد:سومر نيوز

كشف مصدر محلي في نينوى، عن تحرك لمجلس المحافظة لاستجواب المحافظ، فيما اشار الى ان نوابا من بغداد يدعمون...

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