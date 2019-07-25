2019/07/25 | 10:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس اعلن محافظ بغداد المهندس فلاح الجزائري اليوم الخميس الاتفاق على اقامة مباراة النجوم في يوم الاثنين المقبل التاسع والعشرين من تموز الجاري بملعب الشعب بين نجوم منتخبنا الوطني الفائز بكأس اسيا ٢٠٠٧ ونجوم منتخب بغداد.وقال الجزائري خلال مؤتمر صحفي مشترك جمعه مع النجمين احمد راضي ويونس محمود أقيم في ديوان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاثنين..



الساحر والسفاح في مواجهة على ملعب الشعب وكالة خطوة برس.

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